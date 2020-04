News updates relating to the coronavirus in The Hague

Spandoek ADO-supporters voor horecapersoneel beklad door vandalen

Een spandoek van supporters van ADO Den Haag dat bedoeld is om het horecapersoneel te steunen tijdens de coronacrisis, is beklad door vandalen. Het gaat om een spandoek dat ADO-supporters hebben opgehangen langs de Engelandlaan bij het Stadshart in Zoetermeer. Op het spandoek zijn meerdere jodensterren getekend, vergezeld met de teksten “AFCA”, “Groete ut Amsterdam” en “Haagshe homo’s”.

De voorzitter van Supportersvereniging Haagsche Bluf, Jacco van Leeuwen, is zeer ontstemd over de actie van de vandalen. “Helaas is er een aantal personen dat vermoedelijk zuurstoftekort had bij de geboorte, want zij vonden het nodig om een steunbetuiging aan de horeca te koppelen aan hun haat tegen de initiatiefnemers en een spandoek te vernielen”, zegt de voorzitter van SV Haagsche Bluf tegen Den Haag FM. “Wij noemen dit zielig gedrag en gaan gewoon verder met deze hartverwarmende acties. Wij hopen dat de sloten op de hekken van de instelling waarin deze figuren verblijven snel vervangen worden”, aldus Van Leeuwen.

Supportersverenigingen Fansupport, FCDH en Haagsche Bluf hebben de afgelopen weken op verschillende plaatsen in de Haagse regio spandoeken opgehangen om medewerkers van ziekenhuizen en verpleeghuizen te steunen. Omdat ook horecapersoneel en sekswerkers hard worden getroffen door de coronacrisis hebben de ADO-supporters ook spandoeken gemaakt om deze sectoren een hart onder de riem te steken. Premier Mark Rutte sprak onlangs zijn waardering uit voor de actie van de supportersclubs.