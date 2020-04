Utrechtsebaan krijgt groene overkapping

Meer in

De openbare ruimte tegenover het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan krijgt meer bomen, planten en zelfs siergrassen. Daarnaast wordt de A12 Utrechtsebaan op dit stuk overkapt. Dit leidt tot minder overlast van verkeer en zo komt er meer openbaar groen, blijkt uit de voorgenomen plannen van het Haagse stadsbestuur.

Op het Maria Stuartplein (voorheen bekend als Grotiusplaats), tegenover het Paleis van Justitie, komen twee woontorens. Van de ongeveer 655 woningen, komen er 114 betaalbare huurwoningen. De woontorens zijn op dit moment in aanbouw en krijgen dus een groene omgeving. Met het extra groen wordt een logische verbinding tussen Bezuidenhout en Den Haag Centraal gerealiseerd, stelt de gemeente.

Er komen bomen van diverse groottes, vaste planten en siergrassen, waartussen bankjes en speeltoestellen worden geplaatst. Voor het planten van bomen boven de snelweg wordt een ingenieus systeem van waterbakken aangelegd. In de bakken kunnen bomen voldoende wortelen, zodat zij ook groot genoeg groeien om ook windhinder te verminderen. Bovendien wordt in de bakken het regenwater intelligent hergebruikt, zodat bijwateren zo min mogelijk nodig is.

Ook het deel tussen de nieuwe woontorens wordt “hoogwaardig” ingericht: de gebruikte materialen, terrassen en speeltuin stimuleren het gebruik ervan. Aan de kant van de Koninklijke Bibliotheek wordt de openbare ruimte als “Haagse Loper” ingericht. De overgang van de Turfmarkt richting het Beatrixkwartier wordt daardoor één logisch geheel.

“Het is uniek aan Den Haag dat er op de drukste plekken van de stad veel groen is”, zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD). “Het Maria Stuartplein gaat daar geen uitzondering op worden. Het is nu versteend, maar wordt straks toegankelijk en groen.”

De plannen maken onderdeel uit van de verbeteringen rond Den Haag Centraal. De bouw van de overkapping staat gepland voor eind 2021. De A12 moet daarvoor te zijner tijd tijdelijk afgesloten worden. Het voorlopige ontwerp voor de buitenruimte ligt ter inzage tot 21 mei 2020.