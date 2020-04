Veiligheidsregio Haaglanden: coronamaatregelen onverminderd van kracht

In de Veiligheidsregio Haaglanden blijven de strikte maatregelen van kracht die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van de inwoners zo veel mogelijk te beschermen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijft men zoveel mogelijk binnen, gaat men uitsluitend de deur uit voor een korte, noodzakelijke boodschap en doet men dat alleen. Verder houdt iedereen in de buitenruimte en in winkels minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Bij het maken van een ommetje blijft men in de eigen buurt. Om te voorkomen dat mensen, ondanks de aanwijzingen, toch verder weg op pad gaan waren en zijn de parkeergelegenheden bij stranden, parken en recreatiegebieden afgesloten. Samenscholingen en asociaal (rij)gedrag op afgesloten of deels verlaten terreinen en wegen wordt niet getolereerd.

De plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Johan Remkes, ziet dat het overgrote deel van de inwoners van de negen gemeenten die onder de Veiligheidsregio Haaglanden vallen, zich de afgelopen weken zeer verantwoord heeft gedragen. “Men doet duidelijk zijn best om zich aan de afspraken te houden en de helaas noodzakelijke maatregelen te respecteren”, zegt Remkes. “Er is dus op dit moment geen aanleiding om aanvullende beperkingen op te leggen. Er is echter ook absoluut geen ruimte om nu al minder streng te zijn; in onze regio is het beeld ten aanzien van de verspreiding van corona wat minder gunstig dan landelijk, wat bijvoorbeeld blijkt uit de hoge bezettingsgraad van de intensive cares. Nu verslappen zou daarom een majeure fout en onverantwoord zijn.”

Geen routes afgezet

Van sporters wordt verwacht dat zij in de eigen buurt blijven en steeds de onderlinge afstand bewaren ten opzichte van andere sporters, maar ook ten opzichte van andere aanwezigen op straat en in de natuur. Op voorhand worden er in onze regio geen routes afgezet die onder normale omstandigheden populair zijn bij wielrenners en motorrijders, maar zodra blijkt dat zij zich onverantwoord gedragen volgt direct afsluiting. Doorgaande vaarwegen kunnen niet gebruikt worden, omdat sluizen en bruggen in de provincie Zuid-Holland niet bediend worden (met uitzondering van winterbediening en containervaart); varen in de buurt van de eigen ligplaats is toegestaan, mits ook aan boord de reguliere afstandsrichtlijnen worden gevolgd.

Winkels

Het bezoeken van winkels voor niet-direct noodzakelijke aankopen kan leiden tot onveilige situaties wanneer er teveel klanten binnen zijn of buiten wachten. Met de brancheverenigingen is afgesproken dat de parkeerterreinen bij grote winkels, zoals woonboulevards, bouwmarkten en groencentra deels kunnen worden gebruikt en dat daarop toezicht wordt gehouden door verkeersregelaars om een te grote toestroom te voorkomen. Daarnaast geldt er een deurbeleid en dienen de klanten ook binnen de winkel rekening te houden met elkaar en met de medewerkers. Levert dit niet de noodzakelijke onderlinge afstanden op dan volgt handhaving en kunnen zowel de eigenaar van de winkel als de bezoekers een boete krijgen. In het uiterste geval kan de winkel gesloten worden, aldus de Veiligheidsregio Haaglanden.