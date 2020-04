Voedselbank Laak gaat extra dag open

De Voedselbank in Laak gaat door de grote hoeveelheid voedsel die zij kunnen uitdelen een extra dag in de week open. Voortaan kunnen niet alleen de 120 klanten uit de buurt pakketten ophalen, maar ook andere mensen uit de wijk die het nodig hebben. Op vrijdagen zijn zij welkom.

Door de corona-maatregelen moest Voedselbank Haaglanden een paar weken geleden de deuren tijdelijk sluiten. Er was door het gehamster geen aanvoer vanuit de supermarkten en de vrijwilligers bleven thuis. De gemeente Den Haag stelde toen wekelijkse een boodschappen bon beschikbaar. Op wijkniveau bleef de Voedselbank op sommige plekken wel open. “We hebben contact gezocht met bedrijven om toch pakketten te kunnen blijven uitdelen”, zegt Leo van Rheenen, coördinator bij Voedselbank Laak. “Het voelde voor mij verplicht om dit te doen voor de mensen die het al zo moeilijk hebben.”

Paasweekend

In aanloop naar het Paasweekend krijgen de klanten van de voedselbank nog een ander extraatje. Zo schenken de protestantse kerken en de katholieke parochies in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer vanwege Pasen een extra supermarktbon van tien euro aan de klanten van Voedselbank Haaglanden. Daarnaast deelt de Schroeder Stichting donderdag en vrijdag zo’n 1200 paasattenties uit. Van Rheenen is er heel blij mee: “Alles wat we de mensen kunnen geven is perfect. Ze hebben al zo weinig geld.”