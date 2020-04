Barney: geen opkomst en geen gejuich, maar wel genoten

Raymond van Barneveld heeft genoten van zijn huiskamerduel darts met aartsrivaal Phil Taylor. De vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag won met 7-6 en wierp met 5 keer de maximale score van 180 punten 5000 pond, een slordige 5700 euro, bijeen voor de Voedselbank. “Ik had nog wel 6 of 7 keer die 180 kunnen gooien, maar ik ben tevreden. Ik denk dat het wel leuk was om naar te kijken”, zei de 52-jarige Hagenaar, die eind vorig jaar bij de WK zijn profcarrière beëindigde.

Het duel was een initiatief van wedkantoor Paddy Power en bedoeld om in de coronacrisis geld in te zamelen voor het goede doel. De twee iconen van de sport speelden op elektronische borden; ‘Barney’ vanuit zijn huiskamer in Den Haag, Phil ‘The Power’ Taylor 450 kilometer verderop vanuit zijn stulp in Stoke-on-Trent. “Het was wel anders. Geen opkomst, geen gejuich of boegeroep. Maar wel tegen de man die mij zo vaak verslagen heeft, 61 keer geloof ik. Dus ik nam het heel serieus. Voor mij was het een echte wedstrijd, die ik wilde winnen.”

Barney won, en hoe. Hij startte flitsend en kwam 2-0 voor in legs, maar moest toezien dat Taylor terugkwam en wegliep naar 6-3. Toen richtte Van Barneveld zich op en speelde hij zijn vroegere kwelgeest zoek. “Ik baalde nog het meest dat ik die ‘ninedarter’ niet wierp. De pijl op de dubbel 12 ging net naast. We speelden op een elektronisch bord met iets andere spelregels. Het was verleidelijk om vaak in de roos te werpen, want de hele bullseye was 50 punten waard en je kon er goed op uitkomen. Maar Phil en ik hadden afgesproken dat we dat niet te vaak zouden doen. Dan zou het saai worden. Dus speelden we zoveel mogelijk op de normale manier.’’

Van Barneveld ziet wel brood in deze manier van darten. “Ik was goed te zien in mijn shirt en darts leent zich in deze coronaperiode uitstekend voor het online spelen. Die borden zijn best prijzig, 289 euro, maar de mensen willen wat te doen hebben thuis. Ik ben zelf al actief in de Icons of Darts, daarin speel ik met vijf andere darters een competitie die wordt gestreamed, maar ik zie wel mogelijkheden om dat uit te breiden. Het kan voor sponsors ook aantrekkelijk zijn. Het is alleen lastig om spelers van de profbond PDC mee te krijgen. Die liggen dan weer vast met contracten. Dan maken ze weer een hoop heisa over een logo, daar word je zo moe van.’’