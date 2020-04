Grote gemeentelijke verschillen in afhandeling Tozo-regeling

Coronacrisis zorgt voor grote financiële problemen in Den Haag

Meer in

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de gemeente. De stad stond er toch al niet zo florissant voor, maar de kas stroomt nu in snel tempo leeg. Den Haag geeft veel uit maar de inkomsten drogen op. “De financiële positie van de gemeente is niet rooskleurig”, waarschuwde wethouder Boudewijn Revis (VVD, financiën) donderdag tijdens een vergadering.

Volgens Revis krijgt Den Haag veel minder geld binnen omdat er bijvoorbeeld er bijna niemand meer gebruik maakt van het openbaar vervoer. De stad heeft aandelen in de HTM en krijgt daar doorgaans dividend voor. Dat valt straks weg. Ook verwacht hij dat de opbrengsten van de onroerendezaakbelasting gaan tegenvallen. En er komt op dit moment ook geen toeristenbelasting binnen.

Daar staat tegenover dat er in hoog tempo geld wordt uitgegeven door de crisis. Alleen al naar de GGD gaat ruim tienmaal zoveel als normaal. De wethouder en zijn ambtenaren zijn daarom op dit moment in beeld aan het brengen wat de crisis voor gevolgen heeft voor de stad. Maar, stelde Revis ook: “We hebben geen onbeperkte middelen, want de gemeente heeft geen geld meer op de botten.” Die financiële analyse volgt snel, aldus de wethouder. “En hij bevat vooral minnen.”

Den Haag en andere gemeenten zijn wel in overleg met het Rijk over een eventuele hogere bijdrage en de verplichting om een sluitende begroting te moeten presenteren.

Foto: Omroep West.