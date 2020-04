Cultuursector verliest 969 miljoen euro aan omzet

De culturele wereld verliest 969 miljoen euro aan omzet tot 1 juni, doordat muziekzalen, theaters en musea de deuren hebben moeten sluiten. Het slaat de bodem weg onder de Nederlandse kunstsector, waar de financiële reserves al beperkt waren na jaren van bezuinigingen, schrijft de Volkskrant. Om het culturele landschap overeind te houden is een ‘overbruggingsfonds’ van honderden miljoenen nodig.

Met die optelsom dringt de verzamelde kunstwereld er bij het kabinet op aan snel met extra maatregelen te komen. “De vraag is echt wat er nodig is om de culturele en creatieve sector te laten bestaan”, zegt Jan Zoet, voorzitter van belangenorganisatie Kunsten 92 en directeur van het Haagse Zuiderstrandtheater. “We dragen 3,8 procent bij aan het nationaal inkomen en zijn goed voor 4,8 procent van de werkgelegenheid. Een essentiële sector, net als Schiphol of KLM. En daarnaast van ongekende immateriële waarde.”

Achter de schermen zoekt minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66) manieren om het culturele leven extra te stutten, maar vragen daarover houdt ze nog op afstand. “We zijn aan het kijken naar een breder pakket voor de culturele sector, nadere specificatie volgt later.”