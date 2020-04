De Bijenkorf onderzoekt mogelijkheden om winkels gedeeltelijk te heropenen

De Bijenkorf werkt op dit moment verschillende scenario’s uit om de winkels gedeeltelijk te heropenen. Dat zegt een woordvoerder van het warenhuis tegen Den Haag FM.

De Bijenkorf besloot een maand geleden om alle fysieke winkels te sluiten, zo ook het filiaal aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Het doel is om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. “Op dit moment kunnen wij de veiligheid en gezondheid van u en onze medewerkers niet meer voldoende garanderen. Daarom heeft de Bijenkorf na afweging van verschillende factoren besloten om al onze fysieke winkels vanaf woensdag 18 maart tot nader order te sluiten. Dit was voor ons geen eenvoudige beslissing, maar wij vinden het belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen”, schreef het warenhuis in een verklaring op de website.

“De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten hebben altijd onze prioriteit. Daarom zijn wij na de afweging van verschillende factoren tot de conclusie gekomen dat het beter is onze winkels per direct te sluiten. Wij zijn trots op onze loyale klanten en de geweldige inzet van onze medewerkers en staan in deze bijzondere tijd graag online voor u klaar”, aldus topman Giovanni Colauto. De webwinkel deBijenkorf.nl is wel geopend.

De eigenaar van boekhandel Paagman, Fabian Paagman, zei het vrijdag in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM “niet te begrijpen” dat de Bijenkorf de deuren heeft gesloten in verband met het coronavirus. “We verbazen ons erover dat winkels die niet dicht hoeven toch gesloten zijn, zoals de Bijenkorf, H&M en Hunckemöller. Dat veroorzaakt echt verschrikkelijk veel extra schade voor alle winkels die eromheen liggen en wel open zijn”, zei Paagman op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Fabian Paagman op Den Haag FM