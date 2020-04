Grote gemeentelijke verschillen in afhandeling Tozo-regeling

Niet alle gemeenten zijn even snel in het uitbetalen van steun aan kleine ondernemers die dat in het kader van de Tozo-regeling hebben aangevraagd. Dit meldt BNR Nieuwsradio op basis van een rondgang langs diverse gemeenten in Nederland. Al meer dan honderdduizend ondernemers hebben bij hun gemeente aangeklopt voor steun. Met de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kunnen zelfstandige ondernemers onder andere tot ruim 1500 euro per maand ontvangen voor hun levensonderhoud.

De verschillen per gemeente zijn groot: heeft Assen al driekwart van alle aanvragen uitbetaald, de gemeente Groningen heeft van de meer dan 3300 aanvragen nog maar 150 voorschotten uitbetaald. In Den Haag zijn er 7300 aanvragen gedaan, waarvan er 292 zijn verwerkt.

Volgens BNR hebben de verschillen te maken met het aantal aanvragen, het aantal medewerkers dat hiermee bezig is, de manier waarop de procedures zijn vormgegeven en de verschillen in aanpak. Sommige gemeenten helpen degene die zich het eerste meldt als eerste, anderen kijken naar wie het zwaarst getroffen is. Veel gemeenten moeten hun best doen om voldoende capaciteit te mobiliseren.