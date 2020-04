News updates relating to the coronavirus in The Hague

Illegaal sekshuis aan De Heemstraat opgedoekt

In een woning aan de De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk hebben de politie en de gemeente een illegaal sekshuis opgedoekt. Dat gebeurde naar aanleiding van een anonieme melding. In totaal werden 3 boetes voor het overtreden van de noodverordening uitgeschreven en werd tegen de uitbater een procesverbaal opgemaakt.

Over het pand kwam een melding binnen dat er mogelijk een seksinrichting werd geëxploiteerd. Toen het pand vervolgens geobserveerd werd, was inderdaad te zien dat er ‘aanloop’ was bij het pand. Agenten van team De Heemstraat gingen daarop samen met handhavers en het Haags Economisch Interventie Team poolshoogte nemen in het pand.

In de woning bleken dames aanwezig te zijn die verklaarden onder normale omstandigheden te werken op de Doubletstraat. De ramen daar zijn op dit moment gesloten vanwege de coronamaatregelen. In de tuin zat een 41-jarige Hagenaar, de bewoner van het pand. In de woning bleken drie afwerkkamers te zijn ingericht.

De drie vrouwen kregen een boete voor het overtreden van de noodverordening, tegen de bewoner is een rapportage opgemaakt aan de hand waarvan de gemeente zal beslissen welke bestuursrechtelijke consequenties (zoals bijvoorbeeld een bestuurlijke boete) volgen.