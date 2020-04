Paagman: “Sluiting van de Bijenkorf veroorzaakt verschrikkelijk veel schade”

Eigenaar Fabian Paagman van boekhandel Paagman zegt niet te begrijpen dat de Bijenkorf de deuren heeft gesloten in verband met de coronavirus. “We verbazen ons erover dat winkels die niet dicht hoeven toch gesloten zijn, zoals de Bijenkorf, H&M en Hunckemöller. Dat veroorzaakt echt verschrikkelijk veel extra schade voor alle winkels die eromheen liggen en wel open zijn”, zegt Paagman in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Sinds de coronacrisis komen minder mensen fysiek naar winkels toe, omdat de overheid heeft opgeroepen om vooral thuis te blijven. “Maar wat echt heel veel impact heeft is het feit dat heel veel winkels uit zichzelf hebben besloten om de deuren dicht te doen”, zegt Paagman. “Die hebben rücksichtslos besloten: we doen we winkels volledig op slot. Wij snappen dat niet zo goed, want wijzelf – maar ook andere winkels, zoals supermarkten – nemen gepaste maatregelen. Waarom zouden de Bijenkorf of de H&M dat niet kunnen doen? Dat veroorzaakt echt verschrikkelijk veel extra schade voor alle winkels die eromheen liggen en wél open zijn.”

Paagman noemt met name de Bijenkorf, omdat het warenhuis volgens hem een voorbeeldfunctie heeft. “Het is zo’n icoon, het is zo’n ankerpunt in de Haagse binnenstad. Dan zeg ik: ‘Kom op, jongens. Je hebt een winkel om open te zijn. Het is super vervelend, het is heel erg lastig. Maar als de supermarkt open kan zijn, dan kan je – neem ik aan – als Bijenkorf ook gewoon open zijn.’ Wij snappen het gewoon niet.” Door de sluiting van grote winkelketens, is de schade volgens Paagman het grootst in het centrum van Den Haag. “Al lijkt er nu wel op dat langzaamaan een aantal winkels weer opengaat.”

De Bijenkorf heeft gekozen voor de gezondheid en veiligheid van klanten en medewerkers, licht een woordvoerder desgevraagd toe. “Dat was geen gemakkelijk besluit”, zegt het warenhuis dat precies 150 jaar bestaat. Toch lijkt de kans te bestaan dat de Bijenkorf binnenkort weer de deuren opent. “We zijn verschillende scenario’s aan het uitwerken om onze winkels gedeeltelijk te heropenen.”

De impact van de coronamaatregelen van het kabinet was voor boekhandel Paagman in het begin vrij fors. “Daarna stabiliseerde het wel een beetje”, zegt Paagman. De boekhandel, die de twee filialen in Den Haag en een in Delft ook tijdens de coronacrisis open heeft gehouden, ziet in het filiaal aan de Lange Poten op sommige momenten een omzetdaling van tachtig procent. Paagman: “De winkel aan Frederik Hendriklaan heeft meer een wijkfunctie, dus daar is de schade iets beperkter. Maar daar hebben we wel grote horeca en die ligt natuurlijk helemaal stil.”

Of de coronacrisis ook gevolgen hebben voor het personeelsbestand van Paagman, valt nog niet te zeggen. “Daar is het nu te vroeg voor. Het heeft alles te maken met de vraag hoelang de coronamaatregelen gaan duren”, zegt Paagman. Volgens hem is het herstel van de economie van nóg grotere invloed daarop. “Als de maatregelen op een moment weer versoepeld worden, op welk niveau komen we dan weer terug? Gaan we dan vrij snel weer in volle vaart vooruit? Dan hebben we een heel slechte paar maanden gehad, maar dan is het leed te overzien. Maar er worden nu ook doemscenario’s geschetst van een of twee jaar. Daar zal het voor ons bedrijf, met 120 medewerkers in dienst, van afhangen.”

Deze week bleek uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit dat familiebedrijven ondanks de omzetklap optimistisch over de toekomst blijven. Ook eigenaar Fabian Paagman is nog optimistisch gesteld. “Ja, we zijn optimistisch, maar we hebben zorgen over de toekomst. We zijn optimistisch in de zin van dat we vertrouwen hebben in onszelf, want we zijn een gezond bedrijf. En een keer moet de wereld toch weer gewoon gaan draaien.”

Zo blijven de plannen voor een vierde filiaal, in the Mall of the Netherlands in Leidschendam, op tafel. Paagman: “We hadden dat plan en we willen het echt proberen door te zetten.”

Luister hier naar het gesprek met Fabian Paagman op Den Haag FM