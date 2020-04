Haags Dictee van Sjaak Bral over coronacrisis

Op zaterdag 11 april brengen Omroep West en Den Haag TV live de vierde editie van het Haags Dictee. De uitzending is om 20.00 uur en wordt live vanuit Boutique Hotel Corona in Den Haag gepresenteerd door Sjaak Bral en Erik Kooyman. De uitzending van het Haags Dictee 2020 wordt in samenwerking met het Algemeen Dagblad gemaakt.

In 2013 werd voor het laatst een Haags Dictee georganiseerd. Organisator Sjaak Bral: “In deze onwerkelijke situatie en het voortduren ervan tot begin mei, bemerken wij dat de Haagse bevolking massaal online op zoek is naar verstrooiing. Er is een sterke behoefte aan verbinding, vooral live. De beste verbinding tijdens een intelligente lockdown is intelligent vermaak. Dat is in mijn ogen is toch taal, een lesje Haagse taal in mijn geval. En die is best wel ingewikkeld”. Sjaak schreef het dictee samen met Robert-Jan Rueb en gaat over een Haags gezin dat het binnenzitten en elkaar zat is tijdens de coronacrisis. De uitzending komt rechtstreeks vanuit –hoe kan het ook anders- Boutique Hotel Corona in Den Haag.

Meedoen kan door thuis de uitzending te bekijken via TV West, Den Haag TV, de stream op omroepwest.nl, de gratis Omroep West-app of via de Facebookpagina van Omroep West. De uitzending start om 20.00 uur. Iedereen kan thuis meeschrijven. Na afloop van het voorlezen wordt de juiste Haagse spelling in de uitzending gegeven. Iedereen die minder dan tien fouten heeft kan binnen een half uur na de uitzending zijn dictee fotograferen en doormailen naar haagsdictee2020@gmail.com. Een deskundige jury, zal diezelfde avond bekendmaken wie het Haags Dictee 2020 heeft gewonnen.

De prijzenpot bestaat uit: een rondvaart door de Haagse grachten voor 10 personen met de Ooievaart, met Sjaak Bral als gids, (3e prijs), een jaar lang gratis pasta (2e prijs) en als hoofdprijs: een overnachting in een kamer met vierpersoons jacuzzi in Hotel Corona, met uitzicht over het Binnenhof plus een jaar gratis toiletpapier.

Het Haags Dictee 2020 is op alle kanalen om 20.00 uur te zien. De regionale zender TV West is landelijk te zien via digitale tv-ontvangers (onder meer Ziggo-kanaal 30), via de website omroepwest.nl en de Omroep West-app. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ontvangst van TV West.

Den Haag TV is in groot Den Haag onder meer te zien via kanaal 40 bij Ziggo. Klik hier voor de ontvangstmogelijkheden bij de overige providers.