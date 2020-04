Maatregelen helpen, Scheveningen rustig

De maatregelen die de gemeente heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus lijken te helpen. Op Scheveningen is het op de zaterdag voor Pasen nog nooit zo rustig geweest. Het strand is op een handjevol mensen na, leeg. Ook de promenade voor het Kurhaus is rustig.

Op de wegen richting het strand zijn maatregelen om drukte te voorkomen. Zo zijn diverse straten afgezet met borden. Alleen bewoners zijn hier welkom.

Foto’s Richard Mulder.