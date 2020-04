Waarschuwingsschoten om Haagse overvalverdachte te pakken

Een man van 27 uit Den Haag is vrijdagochtend aangehouden na een overval bij een goudwisselkantoor in Rotterdam. Agenten moesten twee waarschuwingsschoten lossen om de verdachte te kunnen overmeesteren.

De overval was rond 11.45 uur aan de Dorpsweg in Rotterdam. Doordat de politie al snel in de buurt was, werd de Hagenaar om de hoek al aangetroffen en gearresteerd. Ook een arrestatieteam en een politiehelikopter kwamen nog in actie, omdat er ook nog een tweede overvaller zou zijn.

Ondanks een zoekactie, is er nog geen tweede verdachte aangehouden. Volgens het slachtoffer had de nog voortvluchtige overvaller mogelijk politiekleding aan. De man sprak plat Rotterdams en is tussen de 25 en 30 jaar oud.