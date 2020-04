Zuiderpark rustig ondanks stralend weer

Het Zuiderpark is op deze stille zaterdag echt stil. Net als op Scheveningen zijn er in het park weinig mensen. Mede door de maatregelen die door de gemeente genomen zijn. Zo staan borden met “houd 1.5 meter afstand i.v.m. Corona” in het park. Ook is het fitnessgedeelte afgesloten met hekken.

De politie is zichtbaar aanwezig en controleert of iedereen zich aan de noodverordening houdt. Dat lijkt goed te gaan. Enkele mensen zitten met hun gezin, of met minder dan drie personen, op een kleedje in het park.

Foto’s: Richard Mulder.