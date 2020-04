Auto’s in vlammen op bij twee branden

Bij twee branden in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag naar zondag diverse auto’s uitgebrand. Rond 2.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor een felle brand aan de New Yorksingel. Twee voertuigen raakten zwaar beschadigd. In de Bakkerstraat was het niet veel later ook raak. Daar bleef de schade beperkt tot de motorkap van een auto.

De politie heeft de autobranden in onderzoek en sluit brandstichting niet uit.