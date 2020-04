5 mei-lezing Angela Merkel in Kunstmuseum afgelast

De 5 mei-lezing die de Duitse bondskanselier Angela Merkel zou houden in Den Haag is vanwege de coronacrisis afgezegd. De lezing in het Kunstmuseum (voorheen Gemeentemuseum) zou in het teken staan van 75 jaar vrijheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei legde eerder uit waarom Merkel gevraagd is de lezing te houden. “Zij zet zich, doordrongen van de geschiedenis, al jarenlang in voor vrede, vrijheid en stabiliteit in Europa.” Na haar lezing zou de bondskanselier samen met premier Rutte in gesprek gaan met Nederlandse en Duitse jongeren over de betekenis van 75 jaar vrijheid en over de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van vrijheid aan toekomstige generaties.