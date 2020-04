Bestuurder onder invloed veroorzaakt ravage

Op De la Reyweg heeft een automobilist zondagavond een ravage aangericht met zijn busje. Diverse auto’s zijn beschadigd geraakt. Na de vluchtpoging in zijn busje, is de verdachte te voet op de vlucht geslagen. Hij is later aangehouden.

De bestuurder raakte diverse geparkeerde en rijdende auto’s. Een inzittende van een andere auto moet gecontroleerd worden door de ambulancedienst. Tegen de verdachte is proces verbaal opgemaakt voor art 6 (aanrijding letsel), art 7 ( verlaten van een plaats ongeval) en artikel 8 (rijden onder invloed).