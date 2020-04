Burgemeester Remkes schrijft open brief aan alle inwoners: “Ik ben trots op jullie”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft in een open brief zijn waardering uitgesproken over de manier waarop Den Haag omgaat met de gevolgen van het coronavirus. “Ik ben trots op jullie, zoals ik trots ben op Den Haag: hoe u alleen en hoe jullie samen met deze crisis omgaan”, schrijft de burgemeester in een extra editie van de Stadskrant van de gemeente Den Haag.

Remkes begint zijn brief met een steunbetuiging aan degenen die hun naaste hebben verloren. “Ik wil hun nabestaanden heel veel sterkte wensen.” Ook schenkt hij aandacht aan inwoners die zijn gediagnostiseerd met het coronavirus. “Stadsgenoten die ziek zijn, wens ik een spoedig herstel.”

De burgemeester spreekt zijn dank uit aan medewerkers in de zorg, de voedselketenindustrie en de afvalophaaldienst. “Bedankt dat jullie er voor zorgen dat de belangrijke zaken in de stad gewoon doorgaan.”

“Ik ben vooral trots om wat jullie doen voor een ander. Ik heb van zoveel mooie initiatieven gehoord: jullie maken eten voor elkaar, bellen met elkaar en jullie geven je massaal op als vrijwilliger”, schrijft de burgemeester. Remkes doet ook een ontboezeming: “Als Groninger heb ik me nooit zo verbonden gevoeld met Den Haag als nu.”

Remkes sluit hoopgevend af: “Onze stad is nu heel stil, maar dat kan even niet anders. Als we het samen doen, is onze mooie stad straks weer volop in bedrijf.”

Lees hieronder de integrale brief van waarnemend burgemeester Johan Remkes

Beste Hagenaars en Hagenezen,

De gevolgen van het coronavirus zijn keihard aangekomen. Ook in de gemeente Den Haag. Tot mijn grote spijt hebben we ook enkele stadsgenoten verloren. Ik wil hun nabestaanden heel veel sterkte wensen. Stadsgenoten die ziek zijn, wens ik een spoedig herstel.

Naar alle mensen die in de zorg werken, wil ik mijn diepe respect uitspreken. Ik weet zeker dat ik dit doe namens heel veel Hagenaars.

Ik wil de Hagenaars bedanken die zorgen dat we ons eten kunnen kopen. Stadsgenoten die ondanks deze crisis zorgen dat het huisvuil wordt opgehaald. Bedankt dat jullie er voor zorgen dat de belangrijke zaken in de stad gewoon doorgaan.

Ik ben trots op jullie, zoals ik trots ben op Den Haag: hoe u alleen en hoe jullie samen met deze crisis omgaan.

In deze moeilijke tijd waarin we ons zorgen maken over onze gezondheid. In deze onzekere tijd waarin de toekomst van onze bedrijven misschien in gevaar is. In deze zware tijd waarin we thuis moeten werken en thuis les moeten geven.

Ik ben vooral ook trots om wat jullie doen voor een ander. Ik heb van zoveel mooie initiatieven gehoord: jullie maken eten voor elkaar, bellen met elkaar en jullie geven je massaal op als vrijwilliger. Als Groninger heb ik me nooit zo verbonden gevoeld met Den Haag als nu.

Dit is volgens mij ook de enige manier om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen: door het samen te doen.

Onze stad is nu heel stil, maar dat kan even niet anders. Als we het samen doen, is onze mooie stad straks weer volop in bedrijf.

Pas goed op jezelf en op elkaar.

Uw burgemeester

Johan Remkes