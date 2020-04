News updates relating to the coronavirus in The Hague

Duizend eenzame ouderen krijgen cadeaus met Pasen

Duizend alleenstaande en kwetsbare ouderen in Den Haag hebben met Pasen een boekje met levens- en ervaringsverhalen van lotgenoten ontvangen. Dit speciale cadeautje ging vergezeld van een maaltijd uit de Participatie Keuken van Ben Lachhab in het World Forum. Hij zet zich tijdens de coronacrisis met vrijwilligers 15 weken lang dagelijks in om voor eenzame ouderen in Den Haag een diepvriesmaaltijd te bereiden.

De boekjes en de maaltijden werden in Leidschenveen-Ypenburg bezorgd door stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal en Liane Wolfert, samensteller van alle ervaringsverhalen en drijvende kracht achter het Aandachtcentrum. Dit centrum is onderdeel van OpenJeHart, dat al enkele jaren actief is in Den Haag voor mensen met een klein sociaal netwerk of mensen die eenzaam zijn. Het vorig jaar opgerichte Aandachtcentrum biedt eenzame mensen op structurele basis telefonische ondersteuning. “Vooral nu tijdens de coronacrisis kunnen we mensen in heel Den Haag een luisterend oor bieden”, aldus mantelzorg-expert Liane Wolfert.

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) is blij met al deze initiatieven. “De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland hebben effect als iedereen zich eraan houdt. In de praktijk betekent dit dat vooral ouderen nog eens een extra risico lopen in een isolement terecht te komen. In deze moeilijke tijd bewijzen alle acties tegen eenzaamheid eens te meer hun waarde. We hebben al veel bereikt. De stadsbrede initiatieven OpenJeHart en Vraag Elkaar zijn enorm gegroeid in aantallen. Ook zijn er al 120 Lief en Leedstraatjes. Ik ben er dan ook enorm trots op dat zoveel mensen in onze stad zich inzetten voor anderen. Want alleen samen kunnen we dit aan”.

Het boekje van het Aandachtcentrum staat vol met veelal ingrijpende levensverhalen. Liane Wolfert: “Doordat we nu het boekje met levensverhalen bij de maaltijden van Ben Lachhab hebben gevoegd, is het telefoonnummer van het Aandachtcentrum ook rechtstreeks onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Hulpvragen die in de telefoongesprekken naar voren komen, worden uiteraard ook opgepakt en overgedragen aan onze partners binnen het sociaal domein in de stad”.