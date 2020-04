Lachgascourier lapt regels aan z’n laars

Een lachgaskoerier op Scheveningen is in de nacht van zondag op maandag langs de kant gezet door de politie. De bestuurder had niet de benodigde papieren, en ook signaleerden de agenten veiligheidsrisico’s.

De bestuurder trok de aandacht van de agenten, die de automobilist langs de kant zetten. Toen bleek dat diverse cilinders met lachgas in de auto aanwezig waren. De bestuurder bleek niet in het bezit van een verplicht ADR certificaat. Ook bleek dat de brandblusser niet aan de gestelde eisen voldeed, de gevarenkaart niet aanwezig was, de drukcilinders niet conform richtlijn gezekerd waren en geen vrachtbrief aanwezig was. De bestuurder heeft een bon gekregen.