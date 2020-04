Haagse Straatnieuwsverkopers hebben het moeilijk: “Het is stressen”

Het Haags Straatnieuws zit door de coronacrisis in moeilijkheden. Minder mensen kopen de krant doordat ze contact mijden. Voor de verkopers betekent dat minder inkomsten: “Ik heb geen ander werk. Het is voor mij echt stressen”, zegt de Haagse Bartalaie Efiginia die bij een supermarkt in Duinzigt het straatnieuws verkoopt.

Efiginia is een van de 250 straatnieuwsverkopers in Den Haag. Normaal verkoopt ze ongeveer vijftien kranten per dag, nu zijn dat er hooguit twee. Per krant mag Efiginia 85 cent houden. “Ik mis 300 euro aan inkomsten per maand”, zegt ze. Omdat ze de krant niet verkoopt helpt ze maar bij het schoonmaken van de winkelwagentjes. Van sommige klanten krijgt ze een kleine fooi, maar andere hebben zouden hebben geklaagd bij de supermarkt waarna ze werd weggestuurd bij de winkelkarretjes.

Natascha Frensch, eindredacteur van het Haags Straatnieuws, merkt ook dat de verkoop terugloopt. Zo is de huidige editie met drie weken verlengd en is er nog een hele stapel niet verkocht. Of er hierna een nieuwe editie komt is nog maar de vraag. “Dit zou wel eens de laatste krant kunnen zijn”, zegt Frensch.

Steun

Vanuit de politiek is er steun voor het Straatnieuws. Zo hebben een aantal partijen vragen gesteld aan het stadsbestuur. Ze willen dat de gemeente de krant opkoopt en geeft aan initiatieven die bijvoorbeeld maaltijden bezorgen. Daar zouden ze dan een krant bij kunnen doen is het idee. “Zo ondersteunen we de verkopers en de krant”, licht Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP, toe.