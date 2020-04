Het Woordenrijk in tijden van corona (4)

Beluister hier de vierde online-variant van Het Woordenrijk met een Oscar Wilde-sprookje van Anne- Tjerk Mante en poëzie van Marike Verheul en Alexander Franken.

Vanwege de crisis is er even geen Woordenrijk op de radio. Medewerkers en bevriende schrijvers van dit poëzie- en boekenprogramma hebben een vierde online variant gemaakt. Ter afleiding van het voortrazende nieuws en omdat taal, gedichten, verhalen & muziek een manier zijn om je gedachten te uiten, of het nu om hoop of angst gaat.

In de stilte van corona

Een meeuw met hele lange vleugels

landde onhandig op de galerij

om te drinken van mijn water

ik kwam dicht naar het raam, nieuwsgierig

maar ik joeg hem daarmee weg

Nu vliegt hij boven de lege stad met dorst

en als ik daarom huil van binnen

met zoveel spijt, wie ben ik dan

wat ben ik en voor hoe lang

Aldus dichter Marike Verheul in één van haar twee actuele gedichten voor deze Woordenrijk. Verder hoor je: acteur Joep Hendrikx van de Poezieboys leest Joseph Brodsky, dichter Edwin Fagel introduceert Chris Geel, Anne-Tjerk Mante bewerkt een sprookje van Oscar Wilde, Paulina Vanderbilt over Wordsworth en Bloem, Alexander Franken, Adrienne van de Nieuwegiessen, Kristel Snellen en Koos Meinderts die een John Prine-song bewerkt tot een gedicht.

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.