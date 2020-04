News updates relating to the coronavirus in The Hague

LIVEBLOG: rustig Paasweekend met alleen op maandag drukte bij bouwmarkten

Het afgelopen Paasweekend is rustig verlopen, waarin bijna iedereen zich aan de corona-maatregelen heeft gehouden. We blikken vandaag op Den Haag FM nog even terug op het afgelopen lange weekend en houden je op de hoogte van al het Haagse coronanieuws.

14.50

De bewoners van Bezuidenhout vinden het niet prettig dat er nieuwe plannen worden doorgevoerd zonder goede burgerparticipatie. Door de coronacrisis zijn er geen bijeenkomsten meer en is er alleen een kort online overleg moment.

Jacob Snijders, voorzitter van wijkberaad Bezuidenhout vindt dat de afspraken niet worden nagekomen: “Het gaat om de toekomst van de stad, dus daar moeten we goed over praten. Stel het gewoon uit zodat het volgens de afspraken gedaan wordt. We zijn ook slecht op de hoogte gehouden dat het op deze digitale manier moet gaan nu”.

14.20

De straatnieuws verkopers hebben ook erg veel last van de coronacrisis. Onze verslaggever Lieuwe van Slooten ging een kijkje nemen op de redactie bij de krant en liep mee met straatnieuws verkopers.

Luister hier naar verslaggever Lieuwe van Slooten.



13.56

De Haagse zangeres Ann King brengt ondanks de corona crisis toch een EP uit.

Luister hier naar het interview met Ann King.



13.22

Moerwijk blijft binnen strijdt tegen de huisuitzettingen in Moerwijk-Oost. De bewoners wonnen anti-kraak en zouden maar voor een tijdelijke periode voor een laag bedrag kunnen huren totdat de gebouwen gesloopt zouden worden en er nieuwbouw gebouwd zou worden. Dat moment is nu aangebroken, maar de bewoners vinden dat ze er langer mogen blijven wonen, vanwege de coronacrisis.

Alban Riphagen, woordvoerder van Moerwijk blijft Binnen en zelf bewoner wil dat Vestia het contract verlengt: “Het is niet te doen om nu een huis te vinden”.

Luister hier naar het interview met Alban Riphagen.



12.49

Elance Academy begeleidt en coacht kwetsbare Haagse meiden om ze weerbaarder te maken en te zorgen dat ze veilig thuis zijn. Elisa de Jong, projectcoordinator bij Elance vertelt hoe ze tijdens corona te werk gaan en wat ze tegenkomen: “Wij zijn vooral van het voorkomen, dus dat het niet uit de hand loopt en onze coaches zijn zelf ook nog best jong, vaak studenten sociale studies. Dus het is alsof je een oudere zus hebt die je om raad kan vragen”.

“Een concreet voorbeeld is dat we een meisje begeleiden die een zus heeft die soms lastig gedrag vertoont. Om te zorgen dat het niet escaleert en er enorme ruzies ontstaan heeft ze met haar coach een poster gemaakt met allemaal teksten erop als ‘mijn zus houdt nog wel van me ook al doet ze nu zo’ en ‘ik ben het waard ook al zegt mijn zus nu lelijke dingen’. Als haar zus dan weer een bui heeft, gaat ze naar haar kamer en leest ze haar poster en wordt ze rustig. Zo loopt het niet uit de hand”, aldus Elisa.

Elegance werkt nu op afstand, maar mochten er onveilige situaties ontstaan thuis dan zijn er wel degelijk huisbezoeken en worden ook andere instanties ingeschakeld.

Luister hier naar het interview met Elisa de Jong.



12.28

Het boek stond werd al ver voor corona geschreven, maar voor deze tijd een leuke boekentip, zeker nu het erop lijkt dat alle grote festivals afgelast zullen worden. Vanaf dit weekend via rockart.nl is het boek ‘De Haagse jaren volgens Theo van den Hoek’ geschreven door Max van den Broek te koop.

We spraken met Theo, de oud directeur van het North Sea Jazz Festival over het boek: “Ook al ben ik al een hele tijd met pensioen nog steeds krijg ik de vraag waarom we uit Den Haag zijn vertrokken. Er is een heel hoofdstuk aan gewijd, dus je kan het allemaal terug lezen. Het was de meest moeilijke beslissing ooit voor me. Het deed pijn aan mijn Haagse hart, maar er was geen andere mogelijkheid. Er is hier geen geschikte plek voor zo een festival”.

Luister hier het interview terug met Theo van den Hoek.



12.07

Rob Kemperman is weer te horen vandaag tot 15.00 uur. In Rob’s tussendoortje houdt hij je op de hoogte van al het nieuws uit jouw stad.

10.32

Milieu-activisten Extinction Rebellion hadden deze week in Den Haag de actieweek de ‘Lenterebellie’ gepland. Volgens de milieubeweging zouden hier duizenden mensen aan meedoen, maar deze actie kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Een aantal actievoerders ging daarom alleen langs de partijkantoren om een boodschap met stoepkrijt achter te laten. Ze bezorgden daarbij ook een brief om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Lees er hier meer over.

9.22

Jeugdwijkagent Robin Bleyenberg vertelt aan Den Haag FM hoe de politie zelf rekening houdt met de coronamaatregelen en hoe er wordt gehandhaafd in de stad.

Robin werkt veel met jongeren, een groep die zich niet altijd aan de regels houdt? “Dat valt heel erg mee”, zegt Robin “De meetse jongeren houden zich gewoon aan de regels en als ik mijn ronde doe in Mariahoeve en ik zie jongeren toch in een te grote groep of te dicht bij elkaar, dan spreek ik ze aan en wordt er goed op gereageerd.”

De jeugdagent is veel bezig met social media en houdt ook live chatsessies: “De jongeren zitten toch veel op hun mobiel, zeker in deze tijd. Ze weten me wel te vinden. En als je actief mee doet dan geef ik ook politiegoodies weg. Binnenkort ga ik weer live, dus houd mijn instagramaccount in de gaten”.

Luister hier naar het interview met Robin Bleyenberg.





8.47

Christine le Duc, een winkel die erotische artikelen verkoopt is een Raad en Daad Lijn gestart. Samen met een seksuoloog beantwoorden de medewerkers van de winkels al je relatie- en seksvragen. De winkels zijn nu gesloten, maar binnenkort gaat de winkel in Den Haag weer open op de vrijdag en zaterdag.

CEO Audrey van Ham vertelt aan Den Haag FM wat de Raad en Daad lijn in houdt, welke vragen binnenkomen en ze geeft een tip: “Houd het spannend, juist deze periode biedt de kans om extra tijd te nemen voor elkaar en te experimenteren”.

Luister hier naar het interview met Audrey van Ham.