Problemen met bierrechten; kunstenaars vragen publiek om hulp

Het kunstenaarsduo SOGOshow uit Den Haag heeft problemen met een Duits gin-merk. Nu vragen de twee het publiek om hulp. Binnenkort zal het bier – voorheen bekend als Applaus -aangeboden worden in onder andere ‘Het Grote SOGO Show Ontwerp Pretpakket’ met een zwarte balk over de naam en een witte stift. “Denk met ons mee, zet je naamsuggestie op de fles en tag ons op social media met #laatsteapplaus.”

De twee kunstenaars wilden met het biertje Applaus naar eigen zeggen, “onbezongen helden een podium geven; een steuntje in de rug voor de harde werkers en de koppige doorbijters.” Toch kregen de twee een brief van een gin merk in Duitsland met dezelfde naam. Daarin stond dat ze de naam niet meer mogen gebruiken. “We hopen dat jullie ons willen helpen met een nieuwe naam!” laten de twee weten.