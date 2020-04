Bouwvakkers betrappen vermomde gereedschapsdief op Haagse werkplaats

Een 64-jarige man uit Utrecht is woensdagochtend in Den Haag aangehouden omdat hij elektrisch gereedschap had gestolen vanaf een werkplaats aan de Anna Bijnslaan in Moerwijk. Hij had werkkleding aangetrokken om niet op te vallen tussen de bouwvakkers die bezig waren met wegwerkzaamheden, maar ze hadden hem toch door, meldt mediapartner Omroep West.

Een bouwvakker zag rond 9.15 uur hoe de man, gekleed in een werkbroek, met een zaag en een laser over de werkplaats liep. Hij legde de spullen in een auto en liep daarna terug naar een container waar meer gereedschap lag. De bouwvakker vertrouwde het niet, sprak de man aan en belde de politie.

Om te voorkomen dat de man zou wegrijden met zijn auto, werd die klemgezet door er een shovel achter te zetten. De dief vluchtte vervolgens lopend de wijk in. Een aantal bouwvakkers ging achter hem aan. Onderweg liet de man de zaag en de laser vallen. Agenten hielden hem aan op de Troelstrakade. In zijn auto werd nog meer gereedschap gevonden.