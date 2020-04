Koning Willem-Alexander volgt online-les op basisschool in Wateringse Veld

Den Haag pakt veel gevaarlijke plekken aan

Den Haag gaat de komende twee jaar dertien zeer gevaarlijke plekken waar de afgelopen jaren verkeersongevallen hebben plaatsgevonden aanpakken. Voorbeelden van deze ‘blackspots’ zijn de Laan van Meerdervoort/Ockenburghstraat, Vaillantlaan/Hoefkade, Statenlaan/Westduinweg en Parallelweg/Koningstraat. ‘Elke verkeersdode of gewonde is er één te veel’, zegt wethouder Robert van Asten (D66, Verkeer).

De maatregelen maken onderdeel uit van een omvangrijk pakket voorstellen van wethouder Van Asten om de verkeersveiligheid in Den Haag te verbeteren. Naast het aanpakken van de ‘blackspots’ komen er twintig schoolzones bij. Hier wijzen borden en markeringen op de weg mensen erop dat ze een gebied naderen waar veel kinderen fietsen of lopen. Bovendien worden onveilige zebrapaden in Laak, Segbroek en het Centrum aangepast.

Doel daarvan is onder meer dat iedere deelnemer aan het verkeer veilig thuis moet komen. “Onze ambitie is nul verkeersslachtoffers. Dat betekent scherpe keuzes en nieuwe effectieve oplossingen”, aldus Van Asten.

Een van die scherpe keuzes is dat de wethouder gaat onderzoeken hoe en waar vrachtauto’s kunnen worden geweerd. De afgelopen twee jaar zijn er vier fietsers omgekomen bij botsingen met vrachtwagens. “Hiermee kan worden gesteld dat dergelijke voertuigen feitelijk een bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid”, aldus de wethouder.

De komende twee jaar wil hij experimenteren met het weren van vrachtwagens van drukke schoolroutes in de ochtendspits. Dit omdat hier “de meest kwetsbare verkeersdeelnemers” samenkomen. De gemeente wil ook bekijken welke technische maatregelen kunnen worden opgelegd om dodehoekongevallen te voorkomen.