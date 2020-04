Hoe werken wij bij Den Haag FM door in tijden van corona?

Eerste Kamer weer wekelijks bijeen op Binnenhof

Meer in

De Eerste Kamer gaat zijn wekelijkse vergaderingen weer oppikken. Vorige week kwam de senaat al bijeen om de noodmaatregelen goed te keuren die het kabinet treft om de coronacrisis te bestrijden. Dat was de eerste bijeenkomst sinds 10 maart.

De meeste partijen in de senaat vinden dat de Eerste Kamer “de komende tijd niet alleen spoedwetgeving, maar ook weer reguliere wetgeving moet afhandelen”, staat in een verklaring. “De Eerste Kamer wil dat het democratische proces zoveel mogelijk doorgang vindt, en neemt daarbij de besluiten van het kabinet en de RIVM-richtlijnen in acht.”

Net als in de Tweede Kamer worden ook de komende tijd maatregelen gehandhaafd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen de plenaire vergaderingen gaan de komende tijd door. Commissievergaderingen worden voorlopig digitaal gehouden, iets wat in de Tweede Kamer ook grotendeels het geval is.

De senaat sluit niet uit ook in de meivakantie door te vergaderen als dat nodig is.