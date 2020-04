Hoe werken wij bij Den Haag FM door in tijden van corona?

Stilte op de redactie, een lege radiostudio, vergaderen via beeldschermen en verslaggevers die met een microfoon aan een hengel op pad gaan. De coronamaatregelen leiden ook tot een lege redactie op Den Haag FM. Toch gaat al ons werk door. Hoe werken wij bij Den Haag FM door in tijden van corona?

Zo is het programma Haagse Ochtendradio (elke werkdag van 7 tot 10 uur) “helemaal anders”, vertelt presentator Marc Wonnink, die de show overneemt van de vaste presentator Thomas Hekker. “De show is niet anders en het programma komt vanuit de studio. Maar de redactie ziet er wel anders uit: helemaal leeg.” Ook gasten worden niet ontvangen, dus alle interviews op de radio gaan via de telefoon. Het lunchprogramma Rob’s Tussendoortje (elke werkdag van 12 tot 15 uur) is wel echt helemaal anders: Rob Kemperman presenteert vanuit huis en heeft via WhatsApp contact met de redactie. Hij verontschuldigt zich, wijzend naar zijn kapsel: “Vier weken thuisisolatie leidt tot dit haar eigenlijk.”

Nu de kappers gesloten zijn wordt een #quarantainekapsel onvermijdelijk. Hoe staat het er bij jou voor? pic.twitter.com/0OspwAaZTu — Rob Kemperman (@RobKemperman) April 14, 2020

De twee radioredacteuren houden veel meer dan 1,5 meter afstand van elkaar: zij doen de voorbereidingen voor de radio-uitzendingen vanuit hun eigen woonkamer. “Dat gaat eigenlijk prima vanuit huis”, zegt Jickey Traxel die op afstand samen met Marlous Scheenstra de radio-uitzendingen produceren. Niet zo gek ook dat het Jickey prima bevalt om thuis te werken. “Want ik loop zo door naar het dakterras en geniet ik van het zonnetje en de prachtige skyline van Den Haag.” Zo wil iedereen wel thuiswerken, Jickey…

Ook de verslaggevers die in de stad op reportage gaan, doen dat anders dan anders. “De interviews gaan gewoon door, maar wel met extra maatregelen”, zegt Sousan Atta. Pim Markering spreekt voor zijn rubriek Straatvraag elke week vele Hagenaars, maar dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren, want anders wil niemand zijn of haar verhaal bij Pim en zijn cameravrouw Nadeche doen. “We kunnen de microfoon ver genoeg reiken om afstand te houden, dat is wat wij anders doen”, legt hij uit terwijl hij zijn uitschuifbare microfoonhengel toont. Lieuwe van Slooten demonstreert hoe die microfoon aan een speciale hengel wordt vastgemaakt. “En zo houd je dus ruim afstand zodat je het interview kunt doen”, zegt Lieuwe. Na afloop wordt de apparatuur gedesinfecteerd, benadrukt Tjalina Nijholt. “En als ik na het filmen thuis kom, is het eerste wat ik doe: handen wassen!”

Ondanks dat wij bij Den Haag FM een manier hebben gevonden om ons werk te kunnen blijven doen in tijden van corona, zijn de telefoontjes, app’jes, mails niet vervangbaar voor het échte contact met elkaar, dat we face-to-face met elkaar hadden voordat de anderhalvemetersamenleving een feit werd. Julie Hauber (tv-samensteller) vat het treffend samen, temidden van een lege redactieruimte: “Het is af en toe best ongezellig, kan ik je vertellen.”

Met de inachtneming van adviezen en aanwijzingen vanuit de overheid probeert Den Haag FM iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van al het nieuws uit de stad. We hopen dat ook in de toekomst veilig en gezond te kunnen blijven doen.