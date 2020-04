News updates relating to the coronavirus in The Hague

Koning Willem-Alexander volgt online-les op basisschool in Wateringse Veld

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend een werkbezoek gebracht aan basisschool De Fontein in de wijk Wateringse Veld in Den Haag. Tijdens het bezoek ging de koning in gesprek over de effecten van de coronamaatregelen op het onderwijs. Ook volgde hij een online-les.

De leraren vertelden over hun ervaringen met onlinelessen, de aanpassingen in het lespakket, de leerlingbegeleiding en de extra druk die er op hun werk is komen te liggen. Daarnaast hoorde de koning van schoolkinderen van ouders met vitale beroepen hoe het is om in deze tijd zonder klasgenoten naar school te gaan. Afsluitend sprak hij via een videoverbinding met een gezin over hun ervaringen met onderwijs op afstand en de impact van de huidige situatie op leerlingen en hun ouders.

Basisschool De Fontein, met zo’n duizend leerlingen en zeventig leerkrachten, heeft net als alle andere scholen in Nederland het onderwijsprogramma moeten aanpassen vanwege de maatregelen wegens het coronavirus. De school vangt tevens leerlingen op van ouders met een vitaal beroep.

Zowel de koning als koningin Máxima legde afgelopen weken werkbezoeken af die in het teken stonden van de coronacrisis. Zo bezocht Máxima onlangs een bloemenkwekerij, transportbedrijf en hotel en Willem-Alexander het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken.