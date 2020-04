LIVEBLOG: geen vrijmarkt in de Haagse straten, maar een digitale kleedjesmarkt en nationale toost op Koningsdag

Koningsdag wordt Woningsdag, met onder meer een digitale kleedjesmarkt, brieven van kinderen voor de koning en een nationale toost. Wat dat voor Den Haag inhoudt lees je in dit liveblog. Ook van al het andere Haagse coronanieuws houden we je hier op de hoogte.

11.37

Haagse horeca hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Jamie’s Italian en Niven Kunz zijn al failliet verklaard, restaurantketen Vapiano is bijna bankroet en vandaag heeft de rechtbank in Den Haag ook restaurant Humphrey’s in de Molenstraat failliet verklaard.

10.26

Lex van Den Haag to Go tipt ons voor het festival waar je gewoon voor thuis kan blijven ‘Samen Haags’ op 25 april live vanaf 9 uur ’s morgens een festival met voor ieder wat wils: sport en cultuur met alleen maar optredens en workshops uit Den Haag.

9.57

In het Haags Kwartiertje aandacht voor de Spotify playlist ‘Hou je Haags’ van Den Haag Marketing en het Paard. Onze Julie liet drie totaal verschillende nummers van de playlist horen om de diversiteit mooi weer te geven: alle stijlen en van oude Haagse iconen tot nieuwe Haagse talenten.

9.34

Milieuactivistengroep Extinction Rebellion had deze week in Den Haag grootse acties gepland onder de naam Lenterebellie. Vanwege de corona maatregelen kan dit niet verantwoord doorgaan, dus zijn er online acties en is de groep langs verschillende partijbureaus gegaan. Hier hebben zij zowel een brief in de bus gedaan als een krijttekening op de stoep achter gelaten.

Casper Wits van Extinction Rebellion Den Haag vertelt aan Den Haag FM wat er in de brief aan de politici staat: “Wij vragen om alleen bedrijven te ondersteunen financieel in deze crisis als zij ook een plan hebben om te verduurzamen. Deze crisis is er juist tijd om als bedrijf na te denken hoe je groener verder kan. Daarom ‘Geen pen zonder plan’vinden wij.”

Luister hier naar het interview met Casper Wits.



9.10

De meest betrokken ministers komen vandaag aan het eind van de middag weer bijeen om te overleggen over de coronacrisis op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden geen nieuwe maatregelen verwacht. De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing zal vooral een informerend karakter hebben. Over eventuele verlenging van de huidige maatregelen die tot 28 april lopen wordt volgende week pas besloten.

9.04

Een deel van de opbrengst van de huiskamer dartwedstrijd tussen Raymond van Barneveld en Engelsman Philip Taylor zou gedoneerd worden aan de Voedselbank Haaglanden. Door miscommunicatie gebeurt dit nu niet. Lees er hier meer over.

8.48

Het kunstenaarsduo SOGOshow uit Den Haag heeft problemen met een Duits gin-merk, omdat zij dezelfde naam gebruiken voor hun bier. Het biertje wat iedereen een hart onder de riem moet steken had de naam Applaus. Al ver voor de corona uitbraak hadden Sophia en Gordon dit bedacht. Nu moeten ze echter een andere naam verzinnen en daarbij vragen ze iedereen om hulp. Lees er hier meer over.

Luister hier naar het interview met Sophia den Breems en Gordon Meuleman.



8.32

De komende Koningsdag krijgt een totaal andere vorm dan normaal. Half maart werd de nationale viering van Koningsdag op 27 april in Maastricht geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) roept iedereen op 27 april de vlag uit te steken: “Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving.” Ook wordt gevraagd of overal tussen 09.45 en 10.00 uur de klokken kunnen worden geluid, “als teken van verbinding, verdriet en vreugde”.

Aan kinderen wordt gevraagd of ze een brief of tekening willen maken voor de koning. De brieven worden gebundeld en de bedoeling is ze aan de koning te overhandigen. Verder roepen de oranjeverenigingen en burgemeesters muzikanten en artiesten op om tussen 15.00 en 16.00 uur op te treden voor de ouderen in hun gemeenschap. Om 16.00 uur volgt dan een nationale toost.

8.20

Het Haags Straatnieuws zit door de coronacrisis in moeilijkheden. Minder mensen kopen de krant doordat ze contact mijden. Voor de verkopers betekent dat minder inkomsten. Onze verslaggever Lieuwe van Slooten ging op pad en sprak met verschillende straatverkopers, politici en de eindredacteur van de krant. Bekijk hier de reportage van Lieuwe.

7.42

De kerkklokken luiden vandaag door het hele land een kwartier lang tussen 19.00 uur en 19.15 uur. De Raad van Kerken roept alle kerken op om mee te doen en zo een boodschap van “hoop en troost” te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

