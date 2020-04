Prijzengeld Barney niet naar Voedselbank, maar Britse gezondheidszorg

De opbrengsten van de huiskamerwedstrijd tussen darter Raymond van Barneveld en Engelsman Philip Taylor gaan niet naar de Voedselbank, maar naar de Nationale Gezondheidsdienst in Groot-Brittannië (NHS). Voedselbank Haaglanden voelt zich misbruikt, terwijl het management van Van Barneveld aangeeft alleen iets goeds te willen doen.

De wedstrijd was een idee van dartsspullenverkoper Target Darts. Toen bleek dat de video-wedstrijd groter werd dan gedacht, heeft bookmaker Paddy Power de organisatie overgenomen. Daar is de miscommunicatie begonnen. Barney had de Voedselbank uitgekozen als goed doel en Taylor de NHS. Paddy Power besloot een bedrag van duizend pond te doneren voor iedere keer dat een speler de hoogste score van 180 zou gooien. Dat bedrag zou naar de NHS gaan. Van Barneveld gooide 5.000 pond bij elkaar en Taylor 10.000 pond. Een totale opbrengst van 15.000 pond. Door de keuze van Paddy Power kwam de Voedselbank als het ware buitenspel te staan, maar dit is niet gecommuniceerd.