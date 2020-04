Restaurant Humphrey’s failliet verklaard

Restaurant Humphrey’s is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag. De verplichte horecasluiting op 15 maart heeft het restaurant aan de Molenstraat de das omgedaan. “Het ging volgens de directeur de afgelopen twee à drie jaar al niet zo goed”, vertelt curator Christiaan Mensink aan Omroep West. “De inkomsten bleven gelijk, maar de kosten stegen. Die hebben de inkomsten ingehaald.”

De verplichte horecasluiting vanwege het coronavirus bracht alles in een stroomversnelling. “Toen konden ze geen kant meer op. Zonder corona was het misschien niet nu geweest, maar het was uiteindelijk wel gebeurd. Het is nu versneld.” De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart.

Humphrey’s in Den Haag is een franchise-onderneming. Dat houdt in dat een ondernemer een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam, in dit geval Humphrey’s, en tegen betaling een zaak met die naam of dat concept mag openen. De curator heeft daarom contact gezocht met de eigenaar van de formule Humphrey’s. “Misschien heeft die interesse het over te nemen.”

Foto: Eigen foto.