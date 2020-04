News updates relating to the coronavirus in The Hague

Ruim 750 zorgmedewerkers door GGD Haaglanden getest op coronavirus

Ruim 750 zorgmedewerkers die wonen of werken in regio Haaglanden hebben zich binnen een week bij de testlocatie van de GGD gemeld voor een test op het coronavirus. Het gaat om medewerkers in de huisartsenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, ambulancezorg of verloskunde.

Ziekenhuispersoneel wordt door het ziekenhuis zelf getest. Door een versoepeling van het testbeleid kunnen nu alle zorgmedewerkers die belangrijk zijn voor de continuïteit van de zorg bij klachten door de GGD getest worden. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, huishoudelijke hulp en politie.

GGD Haaglanden heeft na de oproep van de overheid extra medisch en administratief personeel ingehuurd om een testlocatie voor zorgpersoneel in te richten. Deze testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het Van der Valk-hotel in Pijnacker-Nootdorp. Er is veel behoefte bij zorgpersoneel om getest te worden. Daarom is de testlocatie op zowel Eerste als Tweede Paasdag open geweest. Er worden maximaal 150 medewerkers per dag getest, maar indien nodig kan deze capaciteit worden uitgebreid.

Een controle bij één van de drive-ins in onze regio duurt niet langer dan vijf minuten. Wie getest is, ontvangt binnen 48 uur de uitslag. Hoeveel mensen in onze regio bij deze locaties positief getest zijn, wordt vooralsnog niet bekendgemaakt.