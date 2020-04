64 doden en 229 ziekenhuisopnames in Den Haag door coronavirus

Tot en met donderdag 10.00 uur zijn 229 Hagenaars opgenomen (geweest) in een ziekenhuis vanwege het coronavirus en zijn 64 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Tot nu toe zijn landelijk 9.309 van de 29.214 gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 3.315 overleden.

Vandaag zijn er 182 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 181 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Het aantal doden ligt in werkelijkheid hoger.