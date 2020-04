Commissaris van de koning spreekt met Haagse cultuursector over coronacrisis

De commissaris van de koning in Zuid-Holland heeft donderdagmiddag in het Kunstmuseum Den Haag gesproken met vertegenwoordigers uit de Haagse cultuursector over de gevolgen van de coronacrisis. “Lege theaters en schouwburgen. Concertzalen waar je een speld kunt horen vallen. Musea vol met kunst waar nu niemand van kan genieten. We moeten met elkaar solidair zijn met de sector”, stelde commissaris Jaap Smit tijdens zijn bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag.

“Daarbij moeten we niet alleen kijken naar rijksinstellingen, maar juist ook durven focussen op de lokale en regionale infrastructuur die belangrijk is voor de regionale economie en dicht bij de mensen in steden en dorpen staan”, betoogde de commissaris van de koning.

Smit sprak met drie directeuren uit de Haagse cultuursector: Benno Tempel (Kunstmuseum Den Haag), Jan Zoet (Zuiderstrandtheater en de Nieuwe Kerk Den Haag) en Cees Debets (Het Nationale Theater). Zij vroegen aandacht voor de noden van de cultuursector.

Het sluiten van theaters, musea en muziekzalen betekent volgens de belangenorganisatie Kunsten’92 dat de culturele wereld tot 1 juni al 969 miljoen euro aan inkomsten verliest. Daarnaast zien de directeuren dat de sector van belang is voor de stedelijke structuur, een drager van het leefklimaat in binnensteden en van essentiële immateriële waarde is, doordat kunst en cultuur aanzet tot denken, emoties losmaakt en mensen nieuwe perspectieven biedt.

De gesprekspartners van de commissaris wezen op de beeldvorming dat de sector vooral geld kost, terwijl het juist een vitale sector is binnen de Nederlandse economie. Onlangs becijferde het CBS dat de sector 3,7 procent bijdraagt aan de Nederlandse economie, vergelijkbaar met de bouwnijverheid en twee keer zoveel als de landbouw, bosbouw en visserij.