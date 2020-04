Een op de vijf zelfstandigen kon in 2019 drie maanden teren op buffer

Een op de vijf zelfstandigen schatte vorig jaar maximaal drie maanden te kunnen rondkomen zonder inkomsten uit werk. Zzp’ers die werkzaam zijn in de sector transport en logistiek voelden zich het kwetsbaarst. Van hen verwachtte maar liefst 30 procent niet langer dan drie maanden met de buffer vooruit te kunnen.

Een en ander komt naar voren uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO in Den Haag, uitgevoerd vóór de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Bij de enquête stelden zo’n 40 procent van de zzp’ers en een derde van de zelfstandige ondernemers met personeel het een jaar of langer te kunnen volhouden. Van beide groepen verwachtte 10 procent tussen de drie en zes maanden te kunnen teren op hun reserves.

In het ranglijstje van sectoren waarin zzp’ers sneller dan in drie maanden blut vreesden te zijn, wordt de sector transport en logistiek gevolgd door de pedagogische beroepen (26 procent), de sector dienstverlening (24 procent) en de creatieve en taalkundige sector (22,5 procent). Van de zzp’ers in de ICT, de agrarische sector of met een bedrijfseconomische achtergrond, verwachtten er relatief weinig dat zij minder dan drie maanden met hun buffer vooruit konden.

Door de coronacrisis is voor veel van de 1,2 miljoen zelfstandigen (waarvan 1 miljoen zzp’ers) de werkgelegenheid nagenoeg weggevallen, waarmee de situatie waar het CBS en TNO naar vroegen voor veel van hen nu de realiteit is. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aankloppen voor een verruimde bijstandsregeling om hun inkomen tot het sociaal minimum te laten aanvullen. Ook kunnen zij beroep doen op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Die houdt in dat ondernemers die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus, eenmalig een tegemoetkoming van 4000 euro kunnen krijgen.