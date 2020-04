Frans van Steenis per direct nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen ADO

Scheveninger Frans van Steenis is per direct benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van ADO Den Haag. Hij volgt Ad Melkert op. John Yan maakt geen deel meer uit van de RVC. Zijn positie wordt ingenomen door Andrew Chew Wei Xing.

De 69-jarige Van Steenis is al sinds 1 september als directieadviseur verbonden aan ADO Den Haag. Door die adviseursfunctie heeft hij al samengewerkt met de huidige directie en grootaandeelhouder United Vansen. Van Steenis was in de jaren tachtig directeur van de toenmalige hoofdsponsor Hotelplan. Dit bedrijf was de eerste sponsor waarvan de naam pronkte op het shirt van het toenmalige FC Den Haag.

Ad Melkert nam aan het begin van het seizoen samen met John van Ringelenstein afscheid van de RvC. Er is nu nog één openstaande positie in het toezichthoudende orgaan, waar Felix Wu en Ward Swart ook nog deel van uitmaken.

Foto: ADO Den Haag.