News updates relating to the coronavirus in The Hague

Gemeenteraad op zoek naar grotere zaal voor eigen vergaderingen

De Haagse gemeenteraad gaat op zoek naar een grote zaal om daar tijdens de coronacrisis te vergaderen. Vanwege de voorschriften moeten ook Haagse politici anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat kan niet als alle raadsleden in de eigen zaal aanwezig zouden zijn; dan zitten te dicht op elkaar. Vandaar dat er nu wordt gezocht naar een alternatieve plek, bevestigt de voorzitter van het presidium – het dagelijks bestuur van de raad – VVD’er Chris van der Helm aan mediapartner Omroep West.

De Haagse gemeenteraad worstelt al even met de gevolgen van de coronacrisis voor het eigen werk. Er is al vergaderd in de eigen zaal, maar dan met een beperkt aantal mensen. Ook werd vorige week voor het eerst een digitale bijeenkomst gehouden. Beide varianten kunnen rekenen op voor- en tegenstanders. Zo was Hart voor Den Haag/Groep de Mos er vorige week niet bij, omdat fractieleider Richard de Mos vindt dat hij het college van burgemeester en wethouders tijdens een debat via videoverbinding ‘niet goed kan controleren’.

Er zijn ook partijen die juist vinden dat het nu niet verstandig is om fysiek bij elkaar te komen. Donderdagmiddag is er weer een vergadering en de Partij voor de Eenheid heeft al via Twitter laten weten daar niet bij te zullen zijn. ‘Een onnodig risico en slecht voorbeeld voor de stad’, zegt fractievoorzitter Arnoud van Doorn.

Tijdens een vergadering van het presidium is nu besloten op zoek te gaan naar een andere, grotere zaal voor de officiële raadsvergaderingen. ‘Want we willen het liefst met alle 45 raadsleden vergaderen. Dan kunnen de woordvoerders van de partijen ook weer het woord voeren over hun onderwerp’, zegt Van der Helm. Ook zou dat handiger zijn voor het stemmen. ‘Daarom gaan we nu kijken of er aan andere ruimte is waar we bijeen kunnen komen en ons aan de voorschriften houden.’ Een concrete plek is er nog niet direct. ‘We zijn breed aan het kijken. En hopen dat het lukt.’

Mocht dat uiteindelijk toch niet het geval zijn, dan gaat de gemeenteraad voortaan ook helemaal digitaal vergaderen, is besloten. Want ook commissievergadering worden tot 1 juni van dit jaar digitaal afgehandeld. Wel is inmiddels een manier gevonden voor insprekers om van afstand het woord te kunnen voeren.