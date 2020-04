LIVEBLOG: Scheveningen kookt en knutselt voor kwetsbare ouderen

Hoe gaan we in Den Haag om met het coronavirus? Welke initiatieven zijn er ontstaan en welke maatregelen worden er genomen? Je leest er alles over in deze liveblog. Natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio praat Rudo Slappendel je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje en van 16.00 tot 19.00 is zal Tjeerd Spoor je bijpraten in Studio Haagsche Bluf te horen op Den Haag FM.

Den Haag FM is benieuwd hoe jij de tijd doorkomt. Misschien heb je wel handige tips voor jouw stadsgenoten? Laat het ons weten en wie weet nemen wij binnenkort contact met je op voor bijvoorbeeld een interview op de radio of tv!

Foto: Fabienne Baart en Esther Ottens

13.01

Het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden nam in maart met 4,4 procent toe. Vooral uitzendkrachten en horecamedewerkers verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport. Lees hier verder.

12.55

Cultuuranker Muzee heeft de tentoonstelling 2 Hondjes online gezet. Nu de deuren gesloten zijn worden de verhalen van de Scheveningse hondjes online gezet. Zangeres en comedienne Coba zou de verhalen rond de hondjes verpakken in een tentoonstelling met verhalen en liedjes. “De hondjes zijn naar Scheveningen gekomen als souvenir, die de vissers meenamen voor hun vrouw. Die stonden jaren in de vensterbank als symbool voor de man des huizes die op zee zat”, vertelt Coba in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Coba.

12.30

Hoe is de situatie op de weg tijdens de coronacrisis? We belden met Arnoud Broekhuis van de ANWB. Broekhuis: “We zien dat de oproep om thuis te werken is doorgedrongen, sindsdien hebben we geen spitsfile meer gezien. We zien geleidelijk meer auto’s op de weg buiten de spits. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het openbaar vervoer dat stil ligt”.

Luister hier naar het gesprek met Arnoud Broekhuis.

10.10

Een op de vijf zelfstandigen schatte vorig jaar maximaal drie maanden te kunnen rondkomen zonder inkomsten uit werk. Zzp’ers die werkzaam zijn in de sector transport en logistiek voelden zich het kwetsbaarst. Van hen verwachtte maar liefst 30 procent niet langer dan drie maanden met de buffer vooruit te kunnen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO Den Haag. Lees hier verder.

9.25

Het Haagse bedrijf VR Reality bezorgt escaperoom ervaringen aan huis. “We bezorgen VR-brillen aan huis, zodat je daar leuke spellen kunt doen en zelfs met andere deelnemers het raadsel van een virtuele escaperoom kunt oplossen”, vertelt Laura Oliehoek van VR Reality in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. De brillen worden voor drie uur verhuurd en worden bezorgt in Den Haag, Rijswijk en Voorburg.

9.15

Het ADO-fit programma ging in maart van start, maar vlak na de eerste training brak het coronavirus los in Nederland. De coaches, die 50 ADO-supporters helpen om hun gezondheid en leefstijl te verbeteren, hebben het programma nu online voortgezet. “Ik ben blij dat we elkaar een keer live gezien hebben, dan heb je tenminste een gezicht bij de namen die in de Whatsappgroep voorbij komen. We communiceren via videobellen, we delen activiteiten en motiveren elkaar”, vertelt deelnemer Simon Buis in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Veel deelnemers vonden het moeilijk om zich te herpakken toen bleek dat het programma online zou plaatsvinden. Simon: “Ik kijk altijd of ik gewicht kan verliezen maar gemotiveerd blijven is moeilijk. Toen las ik een artikel over het ADO-fit programma en dacht: leuk om met gelijkgestemden aan doelen te werken en elkaar te kunnen motiveren. Ik ben nu vier kilo kwijt, maar nog veel belangrijker vind ik het dat we actiever zijn en elkaar motiveren.

Luister hier naar het gesprek met Simon Buis.

8.15

Tijdens de coronacrisis slaan veel organisaties en ondernemers de handen ineen om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Zo ook Fabienne Baart van Brasserie Mets en Esther Ottens van Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen. “We doen het voor kwetsbare ouderen in de wijk. Zij zijn aan huis gekluisterd en wij zijn nog fit. Tennissers van de club waar Brasserie Mets bij aangesloten is bezorgen de maaltijden, we vragen ondernemers om tasjes en disposables, wijkbewoners vragen we om iets te bakken zodat de tasjes ook een dessert hebben en we vragen kinderen om een tekening als hart onder de riem voor de ouderen”, vertellen Esther en Fabienne in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Fabienne Baart en Esther Ottens.