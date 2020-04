Meer WW-uitkeringen vanuit uitzendbureaus en horeca

Het aantal WW-uitkeringen in Haaglanden nam in maart met 4,4 procent toe. Vooral uitzendkrachten en horecamedewerkers verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 689 uitkeringen 55% toe ten opzichte van februari. Afgelopen maand nam landelijk vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ legden de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in detailhandel non-food en vervoersector viel een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. De overige sectoren merkten op een andere manier de gevolgen van de ontstane situatie. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde landelijk het aantal WW-uitkeringen. Het regionaal en landelijk beeld zijn globaal met elkaar vergelijkbaar.