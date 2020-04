Podiumkunstensector kan voorlopig verder door steunpakket

Meer in

De podiumkunstensector is voorlopig gered door de extra 300 miljoen euro die cultuurminister Ingrid van Engelshoven beschikbaar heeft gesteld voor de culturele wereld. Dat stelt de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten.

Volgens de NAPK zou de podiumkunstensector zonder extra steun van de overheid op korte termijn al zijn ingestort en moet er nog veel gebeuren om de branche voor de langere termijn overeind te houden. De NAPK hoopt om te kunnen overleven ook op steun van lokale overheden.

De branchevereniging wijst onder meer op de gevolgen van het sluiten van de theaters en het noodgedwongen schrappen van voorstellingen en concerten. Verder zijn zomerfestivals afgeblazen en worden nieuwe producties uitgesteld.

“Daar komt bij dat in de 1,5 metereconomie een veilige werkomgeving met grote groepen dansers, musici of acteurs op het podium niet gewaarborgd kan worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat er uitsluitend producties met een kleine cast van twee à drie personen mogelijk zijn, en dat dansers elkaar niet mogen aanraken.”‘

Eerder schreven veertien grote culturele instellingen – het Nederlands Dans Theater, Kunstmuseum Den Haag, het Residentie Orkest, Het Nationale Theater en het Zuiderstrandtheater – in een open brief aan het kabinet dat er een fonds moet worden opgezet om de culturele infrastructuur in Nederland door de coronacrisis te loodsen.