Restaurant PEX bereidt zich voor op anderhalvemetersamenleving

Het Haagse restaurant PEX bereidt zich voor op de anderhalve meter samenleving. De feestlocatie en horecagelegenheid in de Bosjes van Pex hoopt met de nodige maatregelen de deuren te kunnen openen. “We zijn druk bezig met een plattegrond en met het terras herinrichten met schotten en plantenbakken. Een derde van de tafels wordt opgeofferd om de anderhalve meter te garanderen”, vertelt eigenaar Mascha van Weelden in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het restaurant rekent erop 11 mei weer open te kunnen. Mascha: “De meivakantie is dan afgelopen, en ik denk tussen de regels van de overheid door te lezen dat ze de overheid recht willen trekken, en dat is niet handig wanneer de kinderen thuis zitten. 28 april zou nog beter zijn. Ik hoop in elk geval dat we snel open kunnen want dit is niks. De toestemming is voor feesten en partijen gaat waarschijnlijk nog veel langer duren”.

Of een bezoek aan de horecagelegenheid nu duurder gaat worden weet de eigenaar nog niet. Mascha: “We moeten een derde van de tafels en dus 30% tot 35% van de omzet opofferen. Hapjes en drankjes serveren wordt ook bewerkelijker, door bijvoorbeeld met mondkapjes te serveren en een kant van de tafel leeg te laten om uit te serveren. Een prijsstijging wordt misschien niet eens direct door ons doorgevoerd, maar door leveranciers die moeilijk kunnen leveren. Dan moet dat een keer doorberekend worden”.

Luister hier naar het gesprek met Mascha van Weelden.