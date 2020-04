Verkeersdrukte rondom Den Haag lijkt iets aan te trekken buiten spitsuren

Door de coronamaatregelen is het al voor de vijfde week op rij rustig op de wegen. De laatste twee weken lijkt het wel langzaam iets drukker te worden, vooral buiten spitsuren. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Ook de ANWB ziet dat het buiten de spits in Den Haag drukker wordt, zegt manager Arnoud Broekhuis van de afdeling verkeersinformatie tegen Den Haag FM.

“Sinds de oproep van het kabinet om thuis te blijven hebben we geen spitsfile meer gezien”, vertelt Broekhuis in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje. In de spits ziet de ANWB een daling van 50 procent van het verkeer. “Het lijkt wel iedere morgen zondagochtend, zeggen we hier op de afdeling tegen elkaar.” Volgens Broekhuis heeft dat met de oproep van het kabinet te maken om thuis te blijven, maar ook doordat mensen vrij zijn doordat ze vakantie hebben opgenomen of omdat er tijdelijk minder of geen werk is.

Maar de ANWB ziet dus ook dat na de spits er meer verkeer te zien is. “Dat kan recreatief verkeer zijn, maar bedenk ook dat het openbaar vervoer vrijwel stilligt en dat vrij veel mensen het ov niet meer gebruiken vanwege de beperkingen. Dus als ze dan gaan reizen, dan pakken ze de auto.” Dat leidt ook tot meer gebruik van andere vervoersmiddelen. “Er wordt ook veel meer gefietst en gewandeld”, zegt Broekhuis.

Volgens de ANWB stond het hoogstens vast na ongelukken op de weg. “Maar de structurele files, zoals bij Rijswijk, de Utrechtsebaan of de N44 vanuit Wassenaar, daar hebben we de afgelopen tijd geen enkele opstopping gezien.”

Voor zijn afdeling verkeersinformatie zijn de tijden van corona “bijzonder”, omdat er nauwelijks files staan. “Normaal hebben we vanaf kwart over zes ’s ochtends files en dat gaat door tot half negen ’s avonds. Nu moeten we af en toe reageren op een incident. We doen niet alleen de verkeersinformatie voor Nederland, maar ook het buitenland – voor onze Europese vakantiegangers. Maar ook daar zie je hetzelfde beeld. Dat is heel bijzonder.” Broekhuis zegt grappend: “We zijn nog net niet aan het ganzenborden.”

De onderzoekers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens hebben elke week bekeken hoe druk het was op de dinsdag en dit vergeleken met de situatie op 3 maart, toen het verkeer nog reed als gebruikelijk. Sinds 17 maart is het beduidend rustiger op de weg. Premier Mark Rutte had de zondag daarvoor de scholen, kinderopvangcentra en horeca gesloten. Afgelopen dinsdag waren er nog altijd 25 tot 40 procent minder personenauto’s op de weg dan gebruikelijk. Het verkeer in de spits was zelfs gehalveerd. Maar tussen de avond- en ochtendspits in zien de onderzoekers de afgelopen twee weken tekenen van voorzichtig herstel, alsook in de avonduren. “Het zou kunnen dat we in die uren weer wat meer recreatief zijn gaan rijden”, aldus een onderzoeker.

Luister hier naar het interview met Arnoud Broekhuis van de ANWB