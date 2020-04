Voorlopig geen huisuitzettingen van anti-kraakbewoners Moerwijk

Bewoners van drie flatgebouwen in Moerwijk worden voorlopig niet hun huis uitgezet vanwege de coronacrisis. Vestia en de gemeente willen de flats aan de Middachtenweg en Hackhortstraat slopen om de locatie te herontwikkelen, maar de anti-kraakbewoners moeten hun woningen dan eerst verlaten. Maar de huisuitzettingen door leegstandsbeheerder Ad Hoc zijn voorlopig uitgesteld tot 1 juni. Dat heeft directeur Claudia Duinisveld van Ad Hoc donderdag gezegd op Den Haag FM.

In de flats in Moerwijk-Oost wonen enkele tientallen bewoners die dreigden hun huis te worden uitgezet. Om te voorkomen dat dit zou gebeuren in tijden van corona, hebben enkele bewoners zich verenigd in het actiecomité Moerwijk Oost Blijft Binnen. Het comité en de Bond Precaire Woonvormen Den Haag legden drie eisen op tafel: geen gedwongen verhuizingen in tijden van corona, een nieuwe woning binnen Den Haag na 1 juli (en daarna tot zolang de coronamaatregelen duren) en “een menselijke behandeling en de bescherming van alle mensen die door de woon- en coronacrisis worden geraakt”.

Leegstandsbeheerder Ad Hoc zegt “goed contact” met alle bewoners te hebben. “Het is echt niet hard tegen hard. Zij begrijpen ook wel waar wij tegenaan lopen, dus er is echt wel wederzijds begrip”, zegt directeur Duinisveld. “We doen echt ons uiterste best om die en groupe op te lossen met elkaar. Onze insteek is om mensen te helpen aan woonruimte. Dus we zetten echt alles op alles om overal onze units aan te bieden waar woningen vrijkomen, we proberen iedereen een doorschuifplek te bieden.”

Volgens Ad Hoc staan de bewoners van de flats in Moerwijk-Oost “bovenaan de lijst om een nieuwe plek voor te vinden”. Duinisveld: “Maar we doen ook een beroep op de bewoners: als er nu iets voorbijkomt, pak het.”

Luister hier naar het interview met Claudia Duinisveld van AdHoc op Den Haag FM

Luister hier naar het interview met Alban Riphagen van de Bond Precaire Woonvormen Den Haag