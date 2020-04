Vrouw uit woning gered, mogelijk sprake van seksuele uitbuiting

De politie heeft woensdag een 27-jarige Bulgaarse vrouw uit haar benarde positie in een woning in Den Haag gehaald. Ze is vermoedelijk slachtoffer van seksuele uitbuiting.

Tegelijkertijd zijn twee Bulgaren aangehouden in een hotel in Vlaardingen. De verdachten zijn een 34-jarige vrouw en een 30-jarige man.

De politie kwam de twee verdachten op het spoor naar aanleiding van een seksadvertentie op internet. Het 27-jarige slachtoffer ontving klanten in een woning.