Vrouw voor derde keer aangehouden na brandstichting bij Tweede Kamer

De politie heeft woensdagavond voor de derde keer een 28-jarige vrouw aangehouden na brandstichting aan de buitenkant van het gebouw van de Twee Kamer. Dinsdag werd de vrouw al twee keer aangehouden toen ze brand probeerde te stichten en een ruit vernielde. Woensdag kwam ze weer op vrije voeten, waarna het weer mis ging. Ze had kranten aangestoken en bij de ingang van het pand neergelegd. Er stond wat rook in het gebouw, dat is geventileerd.

De politie zegt tegen mediapartner Omroep West dat het een vrouw betreft die zorg nodig heeft. Met de Opvang Verwarde Personen wordt bekeken hoe de vrouw hulp kan krijgen.