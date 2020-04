Ambtenaren van Binckhorst naar Fruitweg

De gemeente Den Haag gaat een pand aan de Fruitweg grondig renoveren om het geschikt te maken als werkplek voor een deel van het ambtelijk apparaat. De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het beschikbaar stellen van bijna 27 miljoen euro hiervoor.

Die ambtenaren van de afdelingen sociale zaken én onderwijs, cultuur en welzijn zitten nu nog in een complex op de Binckhorst, maar de eigenaar van dat gebouw aan de Binckhorstlaan 117 heeft al twee jaar geleden de huur opgezegd. Het contract eindigt op 31 december van dit jaar.

De bedoeling is dat in het pand aan de Fruitweg op den duur 500 ambtenaren gaan werken. Het is al eigendom van de gemeente en werd tot voor kort gebruikt als ‘kantoorverzamelgebouw, maar moet nog wel geschikt worden gemaakt voor het nieuwe doel. Dat kost in totaal bijna 27 miljoen euro.