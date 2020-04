Gemeente bereidt zich voor op anderhalvemetersamenleving

De gemeente Den Haag bereidt zich voor op een eventuele verlenging of een versoepeling van de coronamaatregelen. “Wij zullen de consequenties daarvan voor onze beleidsterreinen, waar noodzakelijk en mogelijk samen met betrokkenen in kaart gaan brengen. Denk daarbij aan scenario’s voor scholen, horeca, welzijn, sport, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering”, schrijft het Haagse college aan de gemeenteraad.

Het stadsbestuur stelt dat de huidige maatregelen een zware wissel trekken op de mensen en de stad, maar dat ze noodzakelijk zijn om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden: “De dagelijkse update van het RIVM met de nieuwste cijfers doet steeds opnieuw beseffen dat de impact van het coronavirus op de gezondheid van velen enorm is. De genomen en lopende maatregelen worden hierdoor dag in dag uit gerechtvaardigd. De cijfers doen ons ook realiseren dat we nog lang niet uit deze crisis zijn. Dat we ons nog altijd in het hart van deze moeilijke situatie bevinden. Hierbij denken we steeds aan al onze inwoners, maar toch ook in het bijzonder keer op keer aan de mensen die zich in zorg al weken keihard inzetten.”

De brief geeft een overzicht van maatregelen en acties die door het stadsbestuur zijn ondernomen en geeft een tussenstand van een aantal maatregelen en regelingen. Ook kijkt het stadsbestuur in haar brief terug op het afgelopen paasweekend. ‘Met het paasweekend achter de rug kunnen we met trots constateren dat Den Haag zich massaal aan de afspraken houdt. Er is en blijft veel inzet om mensen en groepen te bereiken op specifieke locaties waar meer dan gemiddeld gehandhaafd moet worden. Let wel: we zien duidelijk dat het hier gaat om uitzonderingen: de regels worden nageleefd, Den Haag blijft zoveel mogelijk in en om het huis.’

De inzet die wordt gepleegd op het gebied van publieke gezondheid is groot zo is te lezen in de brief. Ter ondersteuning van de gezondheidszorg heeft de GGD een testfaciliteit sinds 6 april operationeel waar dagelijks zorgmedewerkers van buiten het ziekenhuis uit de regio op medische indicatie getest kunnen worden. Vanaf 10 april is de doelgroep verbreed naar alle zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Het college schrijft in haar brief zich te herkennen in de zorgen die er leven onder niet-medisch personeel over het tekort aan beschermingsmiddelen. “Het nieuwe verdeelmodel voor beschermingsmiddelen dat het kabinet op zaterdag 12 april vaststelde moet er snel toe leiden dat, onder landelijke aansturing de GHOR voor de gehele zorg gerichte bescherming kunnen uitleveren, zodat alle zorgmedewerkers veilig hun werk kunnen blijven doen.”

Over de financiële gevolgen van corona is veelvuldig contact met collega-gemeenten in Haaglanden en in G4-verband. Iedere gemeente loopt tegen dezelfde vraagstukken aan en overweegt gelijksoortige maatregelen. In VNG-verband lobbyen de gemeenten gezamenlijk voor een tegemoetkoming van het Rijk. De inzet van gemeenten is om te komen tot generieke afspraken met het Rijk, zodat niet over elk beleidsterrein afzonderlijk onderhandeld hoeft te worden. Het college brengt tevens de financiële en maatschappelijke impact van de coronacrisis in kaart middels een impactanalyse. Hierover wordt de Raad nog voor de zomer geïnformeerd.

Uit de vele signalen blijkt dat de corona-impact op de economie van de stad Den Haag en regio Haaglanden zeer groot is. Diverse economische kennisinstellingen en overheden gaan nu uit van een zeer stevige krimp. De preciezere impact voor de stad Den Haag en de regio wordt in beeld gebracht. Iedere dag onderhoudt de gemeente contact met individuele ondernemers via bijvoorbeeld het ondernemersportaal en geïntensiveerd accountmanagement.

Inmiddels is met 99,8% van alle leerplichtige kinderen contact geweest en zijn 109 kinderen nog niet in beeld. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen is (24-uurs) noodopvang beschikbaar, zowel in het onderwijs als in de kinderopvang. Op dit moment bedraagt de opgevangen groep kwetsbare kinderen: 55 kinder- en buitenschoolse opvang, 408 primair onderwijs en 16 voortgezet onderwijs. Daarnaast worden ook nog 2829 kinderen opgevangen van ouders met vitale beroepen. Deze noodopvang is ook tijdens de meivakantie beschikbaar.

Leerlingen die achterop raken, kunnen gebruik maken van een study buddy. Daarnaast wordt met de PABO en de Universiteit Leiden een studentenpool opgezet die leerlingen in het basisonderwijs kunnen ondersteunen. Zomer- en vakantiescholen worden uitgebreid. Ook wordt met buurthuizen en scholen gewerkt aan aanvullende programma’s voor jongeren in de zomer.

Vrijwilligers en mantelzorgers spelen een cruciale rol om de zorg en ondersteuning draaiend te houden tijdens de coronacrisis. Tegen die achtergrond worden de ingekochte maar ongebruikte AV-070 ritten beschikbaar voor vitale beroepsgroepen, vrijwilligers met een maatschappelijk rol, mantelzorgers, en dergelijke. Er is daar al meer dan honderd maal gebruik van gemaakt.

Er zijn tot en met 11 april ongeveer 12.800 maaltijden verstrekt aan kwetsbare ouderen. De aanmeldingen stegen enorm: van 100 naar 960 deelnemers in drie weken tijd. Met Pasen ontvingen bijna 1000 alleenstaande en kwetsbare ouderen een boekje met levens- en ervaringsverhalen van lotgenoten.

De gemeente Den Haag biedt op alle mogelijke gebieden maatschappelijk ondersteuning, financiële steun en verzachting. “We proberen daarmee zo goed als we kunnen iedereen die geraakt wordt door de coronacrisis een helpende hand te bieden. De impact van de coronacrisis blijft voorlopig onverminderd groot. De adagia zijn en blijven daarom: hou vol, samen kunnen we dit aan,” aldus het college van B&W.