Hagenaar gewond bij steekpartij in Zwijndrecht

Meer in

Bij een steekpartij in Zijndrecht is rond middernacht een 21-jarige Hagenaar en een 17-jarige jongen uit Zwijndrecht gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De steekpartij vond plaats aan de Oude Stationsweg. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Door agenten is de auto waarmee de beide slachtoffers waren in beslag genomen. Door de Forensische Opsporing is onderzoek verricht en er worden camerabeelden opgevraagd.